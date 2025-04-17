Корвалол-Дарница® (Corvalolum-Darnitsa)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
40,40
Экономия при брони: -2,80 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
70,90
Экономия при брони: -4,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
69,30
Экономия при брони: -2,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
40,40
Экономия при брони: -2,80 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
69,30
Экономия при брони: -2,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,73
Экономия при брони: -2,59 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
73,55
Экономия при брони: -7,14 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
69,30
Экономия при брони: -2,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,37
Экономия при брони: -2,27 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
72,89
Экономия при брони: -6,45 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
40,40
Экономия при брони: -2,80 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
71,00
Экономия при брони: -4,20 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
41,77
Экономия при брони: -1,70 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
71,63
Экономия при брони: -5,22 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
40,40
Экономия при брони: -2,80 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
71,00
Экономия при брони: -4,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
38,84
Экономия при брони: -1,77 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
71,91
Экономия при брони: -5,49 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,67
Экономия при брони: -2,54 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
73,44
Экономия при брони: -7,02 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
70,20
Экономия при брони: -3,40 грн