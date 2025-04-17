Корвалол-Дарница® (Corvalolum-Darnitsa)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,03
Экономия при брони: -1,92 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
72,26
Экономия при брони: -9,13 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
69,30
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,67
Экономия при брони: -2,52 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
73,44
Экономия при брони: -10,31 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
69,30
Экономия при брони: -0,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
70,20
Экономия при брони: -1,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
69,30
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,40
Экономия при брони: -2,24 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
72,94
Экономия при брони: -9,81 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
73,54
Экономия при брони: -10,41 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
40,40
Экономия при брони: -1,40 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
69,30
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
41,84
Экономия при брони: -1,79 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
71,74
Экономия при брони: -8,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,00
Экономия при брони: -1,83 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
69,30
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,77
Экономия при брони: -2,62 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
73,62
Экономия при брони: -9,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
38,57
Экономия при брони: -1,45 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
71,40
Экономия при брони: -6,98 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
40,40
Экономия при брони: -1,40 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
69,30
Экономия при брони: -0,30 грн