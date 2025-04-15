Киев
Корвалол-Дарница® (Corvalolum-Darnitsa)

Корвалол-Дарница® (Corvalolum-Darnitsa)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 194 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
40,40
Экономия при брони: -2,40 грн
38,00 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
62,12
Экономия при брони: -2,12 грн
60,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
61,88
Экономия при брони: -1,88 грн
60,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,20 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
58,47 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
38,75
Экономия при брони: -1,60 грн
37,15 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,04
Экономия при брони: -1,92 грн
37,12 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
74,37
Экономия при брони: -5,16 грн
69,21 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,70 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
61,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
40,40
Экономия при брони: -0,90 грн
39,50 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
71,00
Экономия при брони: -3,20 грн
67,80 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
40,40 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
62,12 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
34,53 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
67,31 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
38,00 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
61,51
Экономия при брони: -0,51 грн
61,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
71,20
Экономия при брони: -3,40 грн
67,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,54 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
58,24 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
38,56
Экономия при брони: -1,41 грн
37,15 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
71,39
Экономия при брони: -2,55 грн
68,84 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
56,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
40,40
Экономия при брони: -0,90 грн
39,50 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
70,20
Экономия при брони: -2,40 грн
67,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
37,26 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
49,48 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
72,60
Экономия при брони: -7,94 грн
64,66 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
38,62
Экономия при брони: -1,50 грн
37,12 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
71,50
Экономия при брони: -6,84 грн
64,66 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,07
Экономия при брони: -1,96 грн
37,11 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
72,34
Экономия при брони: -7,70 грн
64,64 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
63,35
Экономия при брони: -3,35 грн
60,00 грн
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