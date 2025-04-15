Корвалол-Дарница® (Corvalolum-Darnitsa)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 194 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
40,40
Экономия при брони: -2,40 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
62,12
Экономия при брони: -2,12 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
61,88
Экономия при брони: -1,88 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
38,75
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,04
Экономия при брони: -1,92 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
74,37
Экономия при брони: -5,16 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
40,40
Экономия при брони: -0,90 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
71,00
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
61,51
Экономия при брони: -0,51 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
71,20
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
38,56
Экономия при брони: -1,41 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
71,39
Экономия при брони: -2,55 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
40,40
Экономия при брони: -0,90 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
70,20
Экономия при брони: -2,40 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
72,60
Экономия при брони: -7,94 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
38,62
Экономия при брони: -1,50 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
71,50
Экономия при брони: -6,84 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,07
Экономия при брони: -1,96 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
72,34
Экономия при брони: -7,70 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
63,35
Экономия при брони: -3,35 грн