Корвалол-Дарница® (Corvalolum-Darnitsa)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 239 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,77
Экономия при брони: -2,67 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
73,64
Экономия при брони: -9,47 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,80
Экономия при брони: -2,68 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
73,69
Экономия при брони: -9,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,80
Экономия при брони: -2,70 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
73,66
Экономия при брони: -4,83 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
70,20
Экономия при брони: -3,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
38,91
Экономия при брони: -1,77 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
72,04
Экономия при брони: -3,53 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,69
Экономия при брони: -2,55 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
73,49
Экономия при брони: -7,02 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
40,40
Экономия при брони: -2,90 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
69,30
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
41,69
Экономия при брони: -1,55 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
71,46
Экономия при брони: -2,95 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
42,46
Экономия при брони: -2,38 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
72,80
Экономия при брони: -4,29 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,24
Экономия при брони: -2,09 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
72,65
Экономия при брони: -6,32 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
38,73
Экономия при брони: -1,57 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
71,70
Экономия при брони: -5,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,36
Экономия при брони: -2,28 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
72,88
Экономия при брони: -6,56 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 25 мл №1
Дарница
39,16
Экономия при брони: -2,07 грн
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
72,51
Экономия при брони: -6,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Корвалол-Дарница® капли оральные, раствор флакон 40 мл №1
Дарница
71,08
Экономия при брони: -4,75 грн