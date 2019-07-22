Анастрозол Сандоз® (ANASTROZOL SANDOZ®) (220127) - инструкция по применению ATC-классификация
Анастрозол Сандоз инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
Состав
действующее вещество: анастрозол; 1 таблетка содержит 1,0 мг анастрозола;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, натрия крахмалгликолят (тип А), магния стеарат, кремния диоксид коллоидный безводный, гидроксипропилцеллюлоза, Opadry II White (лактозы моногидрат, гипромелоза, титана диоксид (Е 171), полиэтиленгликоль).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства: белые круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, без разделительного риска, с тиснением А1 с одной стороны.
Фармакотерапевтическая группа
Ингибиторы ферментов.
Код ATС L02B G03.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Анастрозол является мощным и высокоизбирательным нестероидным ингибитором ароматазы. У женщин в постменопаузе эстрадиол в основном продуцируется путем превращения в периферических тканях андростендиона в эстрон с помощью фермента — ароматазы. Эстрон дальше превращается в эстрадиол. Снижение уровня циркулирующего эстрадиола оказывает терапевтический эффект у женщин, больных раком молочной железы. У женщин в постменопаузе прием анастрозола в суточной дозе 1 мг приводит к снижению уровня эстрадиола на 80%. Анастрозол не обладает прогестагенной и андрогенной активностью. Анастрозол в суточных дозах до 10 мг не действует на секрецию кортизола и альдостерона, измеренную до и после стандартного теста на стимуляцию адренокортикотропного гормона (АКТГ). Следовательно, заместительное введение кортикостероидов не требуется.
Фармакокинетика.
Всасывание анастрозола быстрое, максимальная концентрация в плазме крови достигается в течение 2 часов (натощак). Анастрозол выводится медленно. Период полувыведения из плазмы крови составляет 40–50 часов. Еда немного замедляет скорость всасывания, но не его степень. Незначительные изменения скорости всасывания не приводят к клинически значимому влиянию на постоянную концентрацию препарата в плазме крови при ежедневном приеме анастрозола 1 раз в сутки.
Около 90–95% от постоянной концентрации достигается после 7 дней приема препарата. Нет сведений о зависимости фармакокинетических параметров анастрозола от времени или дозы.
Фармакокинетика анастрозола зависит от возраста постменопаузальных женщин.
Фармакокинетика анастрозола у детей не изучалась.
Только 40% анастрозола связывается с белками плазмы крови.
Анастрозол экстенсивно метаболизируется у постменопаузальных женщин, менее 10% дозы выводится с мочой в неизмененном виде в течение 72 ч после введения дозы. Метаболизм анастрозола осуществляется путем n-деалкилирования, гидроксилирования и глюкуронизации. Метаболиты выводятся преимущественно с мочой. Триазол — основной метаболит в плазме крови — не ингибирует ароматазу.
Клиренс анастрозола у добровольцев, больных циррозом печени в стабильном состоянии или с нарушениями функции почек, не отличался от клиренса у здоровых добровольцев.
Показания
Лечение распространенного рака молочной железы с положительными показателями рецепторов гормонов у женщин в постменопаузальном периоде.
Адъювантное лечение инвазивного рака молочной железы на ранних стадиях с положительными показателями рецепторов гормонов у пациенток в постменопаузальном периоде.
Адъювантное лечение инвазивного рака молочной железы с положительными показателями рецепторов гормонов на ранних стадиях у пациенток в постменопаузальном периоде, которым была проведена адъювантная терапия тамоксифеном в течение 2–3 лет.
Противопоказания
Анастрозол Сандоз® противопоказан пациенткам:
- в период беременности и кормления грудью;
- с известной гиперчувствительностью к анастрозолу или другим компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Анастрозол ингибирует цитохром P450 1A2, 2C8/9 и 3A4 in vitro. Клинические исследования с антипирином и варфарином показали, что анастрозол в дозе 1 мг существенно не ингибировал метаболизм антипирина и R- и S-варфарин, а это указывает на то, что одновременное применение анастрозола с другими лекарственными средствами вряд ли приведет к клинически значимым взаимодействиям лекарственных средств, опосредованных ферментами CYP.
Ферменты, опосредующие метаболизм анастрозола, не определены. Циметидин, слабый неспецифический ингибитор CYP-ферментов, не влиял на плазменные концентрации анастрозола. Эффект мощных CYP-ингибиторов неизвестен. Клиническое значение этих данных остается неизвестным. До получения дополнительных данных следует проявлять осторожность при комбинации с лекарственными средствами, метаболизируемыми этими ферментами. Особенно это касается препаратов с узким терапевтическим диапазоном.
Изучение базы данных по безопасности препарата, накопленной в процессе клинических исследований, не выявило сведений о клинически значимом лекарственном взаимодействии у пациенток, принимавших одновременно анастрозол и другие препараты, часто назначаемые.
Тамоксифен или средства, содержащие эстрогены, не следует назначать вместе с препаратом Анастрозол Сандоз®, поскольку это может ослабить фармакологическое действие последнего.
О клинически значимых взаимодействиях с бисфосфонатами не сообщалось.
Особенности применения
Общие
Анастрозол Сандоз® не следует применять женщинам в пременопаузе.
Менопауза должна быть подтверждена результатами биохимических исследований (уровни лютеинизирующего гормона (ЛГ), фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и/или эстрадиола). Нет данных по применению анастрозола с аналогами рилизинг-фактора лютеинизирующего гормона (РФЛГ). Следует избегать одновременного применения анастрозола и тамоксифена или содержащих эстрогены средств, поскольку это может уменьшить их фармакологическое действие. Необходимо учитывать риски и преимущества лечения анастрозолом пациенток с имеющейся ишемической болезнью сердца (см. раздел «Побочные реакции»).
Нарушение функции печени
Нет данных о безопасности применения препарата Анастрозол Сандоз® для лечения пациенток с умеренными и тяжелыми нарушениями функции печени. У пациенток с нарушениями функции печени экспозиция анастрозола может быть увеличена; применение Анастрозола Сандоз® пациенткам с умеренными и тяжелыми нарушениями функции печени требует осторожности. Лечение должно основываться на оценке соотношения пользы и риска для каждой отдельной пациентки.
Нарушение функции почек
Нет данных о безопасности применения препарата Анастрозол Сандоз® для лечения с тяжелыми нарушениями функции почек (скорость клубочковой фильтрации ниже 30 мл/мин). Применение препарата пациенткам с тяжелыми нарушениями функции почек требует осторожности.
Воздействие на минеральную плотность костей
Поскольку Анастрозол Сандоз® снижает уровни циркулирующего эстрогена, это может привести к снижению минеральной плотности костей с возможным увеличением риска перелома. У женщин с остеопорозом или риском остеопороза следует оценить минеральную плотность костей, которую определяют путем костной денситометрии, например с помощью DEXA-сканирования, в начале лечения и регулярно после лечения. При необходимости следует назначать лечение или профилактику остеопороза и наблюдать состояние пациентки. Применение специфических средств, например бисфосфонатов, может прекратить дальнейшую потерю минеральной плотности костей, вызванную анастрозолом у женщин в постменопаузе, и следует оценить целесообразность такого применения.
Препарат содержит лактозу. Пациенткам с редкой наследственной непереносимостью галактозы, лактазной недостаточностью Лаппа или нарушением всасывания глюкозы-галактозы не следует принимать это лекарственное средство.
Способ применения и дозы
Анастрозол Сандоз® принимают перорально.
Взрослые женщины, включая пожилых женщин, — по 1 таблетке (1 мг) внутрь 1 раз в сутки.
При инвазивном раке молочной железы с положительными показателями рецепторов гормонов на ранних стадиях у женщин в постменопаузальном периоде рекомендуемая продолжительность адъювантного эндокринного лечения составляет 5 лет.
Нарушения функции почек: пациенткам с легкими или умеренными нарушениями функции почек корректировать дозу не требуется. Применение препарата Анастрозол Сандоз® пациенткам с тяжелыми нарушениями функции почек требует осторожности.
Нарушение функции печени: пациенткам с заболеваниями печени легкой степени тяжести корректировать дозу не требуется. Пациенткам с умеренными и тяжелыми нарушениями функции печени препарат следует применять с осторожностью.
Дети
Анастрозол Сандоз® не рекомендуется назначать детям.
Побочные реакции
При приеме препарата Анастрозол Сандоз®, как и при приеме любых лекарственных средств, могут возникнуть нежелательные явления.
В таблице представлены нежелательные реакции, наблюдавшиеся в процессе клинических и послерегистрационных исследований или полученные в виде спонтанных сообщений.
Нижеследующие нежелательные реакции распределены по частоте и системно-органным классам. Распределение по частоте проводилось по следующим критериям: очень частые (≥1/10), частые (≥1/100, <1/10), нечастые (≥1/1000, <1/100), единичные (≥1/10000, <1/1000) и редкие (<1/10000). Чаще сообщалось о таких нежелательных реакциях: головные боли, приливы, тошнота, сыпь, артралгия, нарушения подвижности в суставах, артрит и астения.
|Частота
|Системы органов
|Побочные реакции
|очень частые
|Со стороны сосудов
|приливы
|Общие
|астения
|Со стороны скелетно-мышечной, костной систем и соединительной ткани
|артралгия/нарушение подвижности в суставах, артрит, остеопороз
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|сыпь
|Со стороны пищеварительной системы
|тошнота
|Со стороны нервной системы
|головная боль
|частые
|Со стороны скелетно-мышечной, костной систем и соединительной ткани
|боли в костях, миалгия
|Со стороны половой системы и молочных желез
|сухость влагалища, вагинальное кровотечение*
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|истончение волос (алопеция), аллергические реакции
|Со стороны пищеварительной системы
|диарея, рвота
|Со стороны нервной системы
|сонливость, запястный туннельный синдром**; расстройства чувствительности (включая парестезию, потерю вкуса и изменения вкусовых ощущений)
|Со стороны гепатобилиарной системы
|повышение уровней щелочной фосфатазы, АлАТ, АсАТ
|Со стороны обмена веществ
|анорексия, гиперхолестеринемия
|Нечастые
|Со стороны скелетно-мышечной, костной систем и соединительной ткани
|синдром щелкающего пальца
|Со стороны обмена веществ
|гиперкальциемия с повышением или без повышения уровня паратиреоидного гормона
|Со стороны гепатобилиарной системы
|повышение уровней гамма-глютамилтрансферазы и билирубина, гепатит
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|крапивница
|Единичные
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|полиморфная эритема, анафилактоидные реакции, кожный васкулит (в частности болезнь Шенлейна-Геноха)
|Редкие
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|синдром Стивенса-Джонсона, ангионевротический отек
|Очень часто
|психических расстройств
|депрессия
*Часто сообщалось о влагалищных кровотечениях, возникающих преимущественно у больных прогрессирующим раком молочной железы во время первых нескольких недель после замены гормональной терапии на лечение анастрозолом. Если кровотечения продолжаются, пациентку следует обследовать дополнительно.
**Случаи запястного туннельного синдрома наблюдались значительно чаще у пациенток, которые в процессе клинических исследований получали лечение анастрозолом, чем у тех, кто получал лечение тамоксифеном.
Во время исследования, проведенного с участием женщин в постменопаузальном периоде с операбельным раком молочной железы, получавших лечение в течение 5 лет, ишемические явления со стороны сердечно-сосудистой системы наблюдались чаще у пациенток, принимавших анастрозол, по сравнению с теми, кто получал лечение тамоксифеном, хотя отличие не было статистически значимым. Наблюдаемая разница была обусловлена преимущественно сообщениями о стенокардии и ассоциировалась с подгруппой пациенток, по-прежнему страдавших ишемической болезнью сердца.
Анастрозол Сандоз® уменьшает уровень циркулирующих эстрогенов, что может вызвать уменьшение минеральной плотности костей, в связи с чем у некоторых больных возрастает риск переломов.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 30 °С. Хранить в оригинальной упаковке для защиты от воздействия света. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 14 таблеток в блистере; по 2 блистера в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Салютас Фарма ГмбХ.