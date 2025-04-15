Анастрозол Сандоз® (ANASTROZOL SANDOZ®)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
489,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
489,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
489,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
489,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
500,30
Экономия при брони: -6,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
514,11
Экономия при брони: -26,02 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
502,20
Экономия при брони: -8,50 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
500,70
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
489,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
489,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
504,20
Экономия при брони: -10,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
502,73
Экономия при брони: -15,18 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
489,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
489,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Химическая, 5
1.9 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
Подорожник
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
D.s.
Закрыто
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Львов, ул. Зеленая, 73
2.2 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
489,10 грн