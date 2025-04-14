Анастрозол Сандоз® (ANASTROZOL SANDOZ®)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 172 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
504,20
Экономия при брони: -8,50 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
501,28
Экономия при брони: -32,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
525,99
Экономия при брони: -42,92 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 41 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
517,34
Экономия при брони: -34,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
519,51
Экономия при брони: -39,81 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн