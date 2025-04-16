Анастрозол Сандоз® (ANASTROZOL SANDOZ®)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 64 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
519,31
Экономия при брони: -29,20 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
525,69
Экономия при брони: -49,08 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
510,84
Экономия при брони: -34,23 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
522,05
Экономия при брони: -45,09 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
528,98
Экономия при брони: -52,02 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
523,73
Экономия при брони: -40,71 грн