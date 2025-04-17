Анастрозол Сандоз® (ANASTROZOL SANDOZ®)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
308,93
Экономия при брони: -14,57 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
504,20
Экономия при брони: -13,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
527,34
Экономия при брони: -44,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
493,10
Экономия при брони: -2,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
502,10
Экономия при брони: -33,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
525,64
Экономия при брони: -41,92 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
511,59
Экономия при брони: -28,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
517,11
Экономия при брони: -34,06 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. Кирпичный, 3
2.3 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
515,36
Экономия при брони: -32,33 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 21
3.8 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
500,12
Экономия при брони: -31,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 94-А
4.4 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
266,56
Экономия при брони: -24,57 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 107
4.6 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
504,20
Экономия при брони: -13,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 111-А
4.7 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
535,60
Экономия при брони: -51,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. 600-летия, 52
5.2 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
5.2 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
527,38
Экономия при брони: -43,51 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 60
5.3 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz