Анастрозол Сандоз® (ANASTROZOL SANDOZ®)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 383 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
504,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
504,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
504,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
504,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
504,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
504,40 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
504,22
Экономия при брони: -15,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
504,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
525,36
Экономия при брони: -17,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
507,62
Экономия при брони: -26,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
504,40 грн
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Саксаганского, 33/35
1.8 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz