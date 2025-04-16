Анастрозол Сандоз® (ANASTROZOL SANDOZ®)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 106 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
530,26
Экономия при брони: -49,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
262,39
Экономия при брони: -20,66 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
263,81
Экономия при брони: -21,93 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
529,58
Экономия при брони: -45,71 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
600,57
Экономия при брони: -39,24 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz