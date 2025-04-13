Анастрозол Сандоз® (ANASTROZOL SANDOZ®)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 175 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
597,19
Экономия при брони: -20,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
533,26
Экономия при брони: -49,97 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 2 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
519,78
Экономия при брони: -45,76 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
504,30
Экономия при брони: -9,70 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
521,30
Экономия при брони: -31,22 грн