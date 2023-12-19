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Активные вещества — “А”АНАСТРОЗОЛ (ANASTROZOLUM)

АНАСТРОЗОЛ (ANASTROZOLUM) Действующее вещество

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Найдено: 7 препаратов
Анастрозол-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, блистер, № 28; Mistral Capital Management
Анастрозол-Виста Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, блистер, № 28 Mistral Capital Management
В 370 аптеках
от 416,10 грн
Цены в аптеках
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, блистер, в картонной упаковке, в картонной упаковке, № 28; Novartis
Анастрозол Сандоз® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, блистер, в картонной упаковке, в картонной упаковке, № 28 Novartis
В 227 аптеках
от 486,92 грн
Цены в аптеках
Аримидекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, № 28; AstraZeneca
Аримидекс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, № 28 AstraZeneca
В 156 аптеках
от 1263,70 грн
Цены в аптеках
Анастрозол Дженефарм таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, блистер, № 28; Genepharm
Анастрозол Дженефарм Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, блистер, № 28 Genepharm
В 6 аптеках
от 623,00 грн
Цены в аптеках
Эгистрозол таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, блистер, № 28; Egis
Эгистрозол Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, блистер, № 28 Egis
Нет в наличии
Аксастрол® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, № 28; Grindeks
Аксастрол® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, № 28 Grindeks
Нет в наличии
Анатеро таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, блистер, № 30; Hetero Labs
Анатеро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, блистер, № 30 Hetero Labs
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки п/о.
АНАСТРОЗОЛ (ANASTROZOLUM)
CAS №: 120511-73-1 C17H19N5
USPDDN: α,α,α',α'-тетраметил-5-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-m-бензендиацетонитрил.
Форма выпуска: таблетки п/о.

противоопухолевое средство, высокоселективный нестероидный ингибитор ароматазы. У женщин в постменопаузальный период эстрогены образуются преимущественно путем превращения из андростендиона при участии фермента ароматазы в жировой ткани, мышцах и печени. Снижение под влиянием анастрозола уровня циркулирующего эстрадиола оказывает терапевтическое действие у женщин в постменопаузальный период, больных раком молочной железы. Анастрозол в суточной дозе 1 мг снижает уровень эстрадиола на 80%, в суточной дозе до 10 мг не влияет на секрецию гидрокортизона и альдостерона; препарат не обладает гестагенной, андрогенной и эстрогенной активностью.
Быстро всасывается в пищеварительном тракте. При приеме натощак Cmax в плазме крови достигается в течение 2 ч, одновременный прием с пищей несколько снижает скорость, но не степень всасывания, поэтому не влияет на постоянную концентрацию анастрозола в крови.
Связывание анастрозола с белками плазмы крови составляет 40%. После 7-дневного приема анастрозола достигается примерно 90–95% равновесной концентрации. Сведений о кумуляции анастрозола нет. T½ — 40–50 ч.
Выводится в основном с мочой в виде метаболитов и в неизмененном виде (менее 10% дозы) в течение 72 ч.

распространенные формы рака молочной железы у женщин в постменопаузальный период при прогрессировании заболевания на фоне терапии тамоксифеном или другим антиэстрогенным препаратом.

внутрь по 1 мг 1 раз в сутки ежедневно. Продолжительность курса лечения зависит от формы и тяжести заболевания.

повышенная чувствительность к анастрозолу, выраженная почечная недостаточность (клиренс креатинина <20 мл/мин), умеренная или выраженная печеночная недостаточность, репродуктивный возраст, период беременности и кормления грудью.

анорексия, тошнота, рвота, диарея, астения, сонливость, головная боль, кожная сыпь, истончение волос, приливы крови, сухость влагалища, влагалищные кровотечения. Во время приема анастрозола иногда развивались тромбоэмболические осложнения, но причинно-следственная связь с лечением не установлена. Выявлено некоторое повышение уровня общего ХС в плазме крови и у больных с метастазами в печень — повышение активности печеночных ферментов.

следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и особо опасными механизмами, а также при выполнении другой работы, требующей повышенного внимания.

в период применения анастрозола нельзя назначать эстрогены.