Анастрозол Сандоз® (ANASTROZOL SANDOZ®)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 106 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
612,13
Экономия при брони: -23,18 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
507,98
Экономия при брони: -24,75 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
499,40
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
503,80
Экономия при брони: -8,70 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
263,17
Экономия при брони: -21,59 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
512,27
Экономия при брони: -29,12 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Преображенская, 68
3.5 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
485,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
Аптека копейка
Одесса, пл. Греческая, 3/4
3.6 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
505,93
Экономия при брони: -22,79 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
608,46
Экономия при брони: -31,54 грн