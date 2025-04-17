Анастрозол Сандоз® (ANASTROZOL SANDOZ®)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
504,40 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
504,22
Экономия при брони: -15,13 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
504,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
510,70
Экономия при брони: -15,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
504,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
504,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
623,28
Экономия при брони: -49,18 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
501,10
Экономия при брони: -5,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
521,13
Экономия при брони: -24,99 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
504,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
606,57
Экономия при брони: -25,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
532,15
Экономия при брони: -36,01 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
504,40 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
504,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
504,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
504,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
504,40 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
504,40 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
504,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Анастрозол Сандоз® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг блистер №28
Sandoz
504,40 грн