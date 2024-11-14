Фармакодинамика.

Препарат Акинетон является антихолинергическим средством центрального действия. Периферическое антихолинергическое действие выражено в меньшей степени по сравнению с таковым у атропина. Бипериден связывается с периферическими и центральными мускариновыми рецепторами (преимущественно M1).

В опытах на животных бипериден влиял на паркинсоноподобные состояния (тремор, ригидность), вызванные холинергическими средствами центрального действия.

Таким образом, бипериден влияет на состояния, которые сопровождаются холинергической гиперактивностью в ЦНС, например синдром Паркинсона как экстрапирамидный синдром дефицита дофамина в результате нейрональной дегенерации, а также другие симптомы, вызванные нейролептиками, которые также можно отнести к нарушениям дофаминергической нейропередачи в базальных ганглиях. Таким образом, баланс дофаминергических и холинергических функций нарушается. Относительно повышенная холинергическая активность может быть медикаментозно подавлена антихолинергическими препаратами, такими как Акинетон.

Фармакокинетика.

Всасывание

Биперидена гидрохлорид быстро всасывается после перорального применения 4 мг и обнаруживается в плазме крови через 27 мин. Максимальная концентрация в плазме крови на уровне 4–7 нг/мл достигается через 1–2 часа.

Биодоступность

Биодоступность биперидена гидрохлорида при пероральном применении составляет около 30%.

Распределение

Связывание биперидена с белками плазмы крови составляет около 95%. Очевидный объем распределения биперидена был определен на уровне 24±4,1 л/кг. Бипериден легко проникает в ткани и имеет период полувыведения при распределении в ткани 0,6 ч и соотношение общего объема распределения к объему центрального распределения 9,6.

Информация о проникновении биперидена через плаценту отсутствует.

Биотрансформация

Бипериден практически полностью метаболизируется. В моче неизмененный бипериден не обнаруживается. Основной метаболит биперидена образуется путем гидроксилирования бициклогептанового кольца (60%), кроме того частично происходит дополнительное гидроксилирование пиперидинового кольца (40%). Многочисленные метаболиты (в виде продуктов гидроксилирования и их конъюгатов) выводятся в соотношении 50:50 с мочой и калом.

Выведение

Конечный период полувыведения из плазмы крови после однократного перорального применения биперидена гидрохлорида у молодых здоровых добровольцев составляет11–24 ч, а плазменный клиренс составляет около 146 л/кг. В равновесном состоянии период полувыведения из плазмы крови составлял 25±9 часов.

Пациенты пожилого возраста

Биодоступность

Поскольку с возрастом масса печени, кровообращение и активность ферментов печени могут снижаться, у пациентов пожилого возраста может наблюдаться меньшая скорость метаболизма биперидена в печени, а, следовательно, повышенная биодоступность и уменьшение выведения по сравнению с пациентами младшего возраста. В сравнительном исследовании у пациентов пожилого возраста наблюдались в 3–5 раз выше значения AUC и в 2 раза длиннее периоды полувыведения, чем у добровольцев более молодого возраста.

Выведение

Конечный период полувыведения после перорального применения препарата у пациентов пожилого возраста составлял 30±6 час. Период полувыведения в равновесном состоянии составлял 39±12 часов.

Фармакокинетические данные для пациентов с нарушением функции печени и почек отсутствуют.