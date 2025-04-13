Акинетон таблетки (Akineton tablets)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках в Киев
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
177,04
Экономия при брони: -6,38 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
185,15
Экономия при брони: -14,49 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
185,15
Экономия при брони: -14,49 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
182,53
Экономия при брони: -11,33 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
182,53
Экономия при брони: -14,28 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Пимоненко Николая, 10
2.4 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
177,04
Экономия при брони: -5,84 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
185,15
Экономия при брони: -14,49 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 4 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
3.1 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
177,04
Экономия при брони: -6,38 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
3.6 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
177,04
Экономия при брони: -13,85 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
4.0 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
185,73
Экономия при брони: -14,53 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
4.2 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
106,22
Экономия при брони: -8,31 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Кочура Григория, 4
4.4 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
179,28
Экономия при брони: -8,08 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Кирилловская, 116-А
4.6 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
182,26
Экономия при брони: -11,60 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
5.0 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
185,73
Экономия при брони: -8,42 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 4-Г
5.1 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 4
5.1 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
177,04
Экономия при брони: -13,85 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Кирилловская, 109/2
5.3 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
177,04
Экономия при брони: -5,84 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
5.7 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
181,79
Экономия при брони: -10,59 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Воскресенский, 15
6.1 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
185,15
Экономия при брони: -13,95 грн