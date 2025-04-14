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Акинетон таблетки (Akineton tablets)
Акинетон таблетки (Akineton tablets)
Одесса
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Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Гетмана Мазепы Ивана, 74
262.3 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
178,90
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 17-А
368.6 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
179,00
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
368.9 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
185,00
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, просп. Возрождения, 22-А
370.0 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
180,05
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
390.7 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
174,15
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 57
394.5 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
180,20
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
394.7 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
179,10
грн
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Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
397.0 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
177,00
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Мариуполя, 6
433.5 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
177,04
Экономия при брони:
-6,38 грн
170,66
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Науки, 4
436.0 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
177,04
Экономия при брони:
-13,85 грн
163,19
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 4-Г
436.0 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
178,75
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
436.2 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
185,73
Экономия при брони:
-14,53 грн
171,20
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 5
436.5 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
181,79
Экономия при брони:
-14,22 грн
167,57
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, шоссе Харьковское, 164
437.0 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
181,79
Экономия при брони:
-14,22 грн
167,57
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
437.1 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
106,22
Экономия при брони:
-8,31 грн
97,91
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
437.3 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
185,73
Экономия при брони:
-14,53 грн
171,20
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
437.6 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
185,15
Экономия при брони:
-14,49 грн
170,66
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Бориспольская, 34
438.0 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
111,44
Экономия при брони:
-8,72 грн
102,72
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Кочура Григория, 4
438.0 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
179,28
Экономия при брони:
-8,08 грн
171,20
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
438.5 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
185,00
грн
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