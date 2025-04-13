Акинетон таблетки (Akineton tablets)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Харьков
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 46
2.8 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 46
2.9 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 39 мин
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
3.1 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптека ваш консультант
Открыто
Закроется через 39 мин
Харьков, просп. Юбилейный, 57/106
6.8 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 39 мин
Полтава, ул. Соборности, 78
130.6 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Сумы, ул. Августовская, 1/1
141.8 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 39 мин
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 21/1
143.4 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 39 мин
Сумы, ул. Харьковская, 5/1
143.6 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 39 мин
Сумы, ул. Скоропадского Павла Гетьмана, 28
144.8 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
187.9 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 39 мин
Днепр, бульв. Европейский, 4
190.6 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 39 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 57
190.9 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 39 мин
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
195.5 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 39 мин
Каменское, просп. Возрождения, 22-А
203.4 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 39 мин
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 17-А
204.4 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
252.2 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Гетмана Мазепы Ивана, 74
308.3 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma