Киев
Акинетон таблетки (Akineton tablets)

Акинетон таблетки (Akineton tablets)

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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 148/1
189.6 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
177,04
Экономия при брони: -5,84 грн
171,20 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Мариуполя, 6
189.7 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
185,15
Экономия при брони: -14,49 грн
170,66 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гната Юры, 7-А
189.9 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
181,79
Экономия при брони: -10,59 грн
171,20 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 75
191.2 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
177,04
Экономия при брони: -13,85 грн
163,19 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Кочура Григория, 4
194.0 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
179,28
Экономия при брони: -8,08 грн
171,20 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
194.2 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
177,04
Экономия при брони: -5,84 грн
171,20 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
194.8 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
177,04
Экономия при брони: -13,85 грн
163,19 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 4-Г
194.9 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
178,75 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 4
194.9 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
177,04
Экономия при брони: -13,85 грн
163,19 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
196.1 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
148,12
Экономия при брони: -11,59 грн
136,53 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
196.8 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
106,22
Экономия при брони: -8,31 грн
97,91 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
197.1 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
185,73
Экономия при брони: -14,53 грн
171,20 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
197.4 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
185,15
Экономия при брони: -14,49 грн
170,66 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
197.4 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
178,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Порика Василия, 13
197.5 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
182,53
Экономия при брони: -14,28 грн
168,25 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
197.5 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
185,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Пимоненко Николая, 10
197.6 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
177,04
Экономия при брони: -5,84 грн
171,20 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
197.6 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
185,15
Экономия при брони: -14,49 грн
170,66 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
197.8 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
182,53
Экономия при брони: -11,33 грн
171,20 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Свободы, 22
198.2 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
179,28
Экономия при брони: -14,03 грн
165,25 грн
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