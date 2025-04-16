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Акинетон таблетки (Akineton tablets)
Акинетон таблетки (Akineton tablets)
Николаев
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Закроется в 21:00
Первомайск, ул. Варваровская, 1
150.4 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
185,00
грн
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Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
258.5 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
185,00
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 17-А
261.4 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
179,00
грн
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Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
262.0 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
179,30
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
281.6 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
174,15
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 57
285.5 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
180,20
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
285.7 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
179,10
грн
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Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
288.1 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
177,00
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Яворницкое, ул. Рабочая, 18
296.1 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
178,70
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Соборности, 78
351.2 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
185,00
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
398.3 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
185,73
Экономия при брони:
-14,53 грн
171,20
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 5
398.6 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
181,79
Экономия при брони:
-14,22 грн
167,57
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, шоссе Харьковское, 164
398.9 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
181,79
Экономия при брони:
-11,13 грн
170,66
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Героев Мариуполя, 6
399.2 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
185,15
Экономия при брони:
-14,49 грн
170,66
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Бориспольская, 34
399.4 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
111,44
Экономия при брони:
-8,72 грн
102,72
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
399.7 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
185,15
Экономия при брони:
-14,49 грн
170,66
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Науки, 4
400.5 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
177,04
Экономия при брони:
-13,85 грн
163,19
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 4-Г
400.5 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
178,75
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
401.1 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
106,22
Экономия при брони:
-8,31 грн
97,91
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
401.3 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
185,73
Экономия при брони:
-14,53 грн
171,20
грн
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