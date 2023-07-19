за исключением случаев развития опасных для жизни осложнений, следует избегать резкого прекращения приема биперидена в связи с риском развития избыточной контррегуляции. У пациентов пожилого возраста, особенно у больных с поражением головного мозга сосудистого или дегенеративно-дистрофического генеза, может отмечаться повышенная чувствительность даже к терапевтическим дозам биперидена. Как показали результаты исследований на животных, бипериден способен провоцировать судорожную реакцию церебрального генеза, что следует учитывать при назначении препарата больным с повышенной судорожной готовностью.

Сочетанный прием биперидена и других препаратов центрального действия, антихолинергических средств или употребление алкоголя может отрицательно влиять на способность к управлению транспортными средствами или работы с потенциально опасными механизмами.

Нет данных, подтверждающих тератогенный эффект биперидена. В связи с отсутствием соответствующего опыта применения биперидена назначать его в период беременности, особенно в I триместр, следует только по строгим показаниям. Антихолинергические препараты способны подавлять лактацию, однако в отношении биперидена такие данные отсутствуют. Бипериден определяется в грудном молоке в концентрации, соответствующей таковой в крови матери. В связи с тем что тип и уровень метаболизма биперидена у новорожденных неизвестны и нельзя исключить фармакологического и токсического его действия, рекомендуется воздерживаться от кормления ребенка грудью во время лечения.