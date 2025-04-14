Акинетон таблетки (Akineton tablets)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Днепр
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 42 мин
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
6.1 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 42 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 57
6.4 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 42 мин
Днепр, бульв. Европейский, 4
6.5 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
8.2 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 09:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 09:00
Днепр, ул. Независимости, 36
4.4 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:30
Днепр, ул. Шепарда Алана, 17
4.9 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 7-Б
5.9 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Запорожское, 2-А
6.1 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Соборная, 2
7.6 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мира, 2-К
8.5 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 26
9.9 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 66
10.4 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 3
10.4 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Калнышевского Петра, 6
10.9 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
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Открыто
Закроется через 42 мин
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 17-А
29.4 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
70.2 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
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Открыто
Закроется через 12 мин
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
78.1 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
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Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Гетмана Мазепы Ивана, 74
127.4 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
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Полтава, ул. Соборности, 78
130.3 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
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Харьков, ул. 92-й Бригады, 35
192.9 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
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Харьков, пл. Конституции, 20
193.6 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
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Харьков, ул. Павлова Академика, 46
195.1 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
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Харьков, ул. Павлова Академика, 46
195.1 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
195.2 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
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Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
195.2 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 42 мин
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
195.5 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
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Закроется через 42 мин
Харьков, просп. Юбилейный, 57/106
198.0 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Сумы, ул. Августовская, 1/1
270.3 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
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Закроется через 42 мин
Сумы, ул. Харьковская, 5/1
271.7 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 21/1
272.6 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma