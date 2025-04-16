Акинетон таблетки (Akineton tablets)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Кривой Рог
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 13
3.5 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 19
4.1 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 17-А
110.7 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
131.3 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
134.4 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 57
137.9 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
138.1 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
138.3 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
140.2 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Яворницкое, ул. Рабочая, 18
151.0 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Варваровская, 1
189.4 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 78
206.1 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Батюка, 49-А
288.1 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
311.4 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
313.0 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
313.0 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 46
313.7 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 46
313.7 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
314.1 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 92-й Бригады, 35
314.1 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 57/106
317.2 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
341.6 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
185,73
Экономия при брони: -14,53 грн