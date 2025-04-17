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Акинетон таблетки (Akineton tablets)
Акинетон таблетки (Akineton tablets)
Чернигов
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Закревского Николая, 81/1
118.0 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
183,65
Экономия при брони:
-14,37 грн
169,28
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 73
118.8 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
188,08
Экономия при брони:
-14,72 грн
173,36
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
119.7 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
177,04
Экономия при брони:
-8,79 грн
168,25
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
121.0 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
181,79
Экономия при брони:
-11,13 грн
170,66
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-А
121.7 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
177,04
Экономия при брони:
-3,68 грн
173,36
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
122.9 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
177,04
Экономия при брони:
-9,47 грн
167,57
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Воскресенский, 15
122.9 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
185,15
Экономия при брони:
-13,95 грн
171,20
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3
123.2 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
182,53
Экономия при брони:
-14,28 грн
168,25
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Миропольская, 1
124.0 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
185,73
Экономия при брони:
-14,23 грн
171,50
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 17:00
Киев, ул. Вышгородская, 28/1
124.8 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
182,26
Экономия при брони:
-14,01 грн
168,25
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Свободы, 22
125.0 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
179,28
Экономия при брони:
-14,03 грн
165,25
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 36
125.4 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
185,15
Экономия при брони:
-14,49 грн
170,66
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 17:00
Киев, просп. Порика Василия, 13
125.7 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
182,53
Экономия при брони:
-14,28 грн
168,25
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
185,15
Экономия при брони:
-13,95 грн
171,20
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Кирилловская, 109/2
126.2 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
177,04
Экономия при брони:
-5,84 грн
171,20
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Соборности, 6
126.3 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
185,15
Экономия при брони:
-14,49 грн
170,66
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Кирилловская, 116-А
126.4 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
182,26
Экономия при брони:
-11,60 грн
170,66
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
126.4 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
185,73
Экономия при брони:
-8,42 грн
177,31
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Бориспольская, 34
126.5 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
111,44
Экономия при брони:
-8,72 грн
102,72
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
127.0 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
182,53
Экономия при брони:
-14,28 грн
168,25
грн
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