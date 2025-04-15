Акинетон таблетки (Akineton tablets)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Львов
Пульс
Львов, ул. Руфа Юрия, 6
2.4 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
В городах рядом
Фармация
Киев, просп. Берестейский, 148/1
455.9 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
177,04
Экономия при брони: -5,84 грн
Фармация
Киев, ул. Гната Юры, 7-А
458.5 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
181,79
Экономия при брони: -10,59 грн
Фармация
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
460.4 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
177,04
Экономия при брони: -5,84 грн
Фармация
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 75
460.6 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
177,04
Экономия при брони: -13,85 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, просп. Порика Василия, 13
461.8 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
182,53
Экономия при брони: -14,28 грн
Фармация
Киев, просп. Свободы, 22
462.4 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
179,28
Экономия при брони: -14,03 грн
Фармация
Киев, ул. Героев Мариуполя, 6
462.9 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
177,04
Экономия при брони: -6,38 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Вышгородская, 28/1
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Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
182,26
Экономия при брони: -14,01 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Кочура Григория, 4
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Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
179,28
Экономия при брони: -8,08 грн
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Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
465.2 км
Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
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Desma
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Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma
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Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
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Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
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Акинетон таблетки 2 мг блистер №100
Desma