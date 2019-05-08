Волютенз следует с осторожностью применять у пациентов с аллергическими заболеваниями, в том числе больных БА.

Препараты желатина для замещения объема редко могут вызывать анафилактоидные реакции различной степени тяжести. Для того чтобы как можно раньше определить развитие анафилактоидной реакции, первые 20–30 мл следует вводить медленно и при постоянном наблюдении пациента.

Волютенз следует применять с осторожностью и только при тщательном мониторинге гемодинамического состояния в следующих случаях:

- у лиц пожилого возраста;

-при риске циркуляторной перегрузки, в том числе у пациентов с застойной сердечной недостаточностью, функциональной недостаточностью правого или левого желудочка, АГ, отеком легких или почечной недостаточностью с олиго- или анурией.

Необходимо контролировать плазменные концентрации электролитов и водный баланс, особенно у пациентов с гипокалиемией, нарушениями функции почек.

Особое внимание следует обратить на появление симптомов гипокальциемии (в том числе признаков тетании, парестезии) и в случае возникновения следует принять соответствующие меры.

При дегидратации сначала необходимо откорректировать дефицит жидкости.

При компенсации тяжелых потерь крови путем инфузии больших объемов Волютенза необходимо при любых обстоятельствах контролировать гематокрит. Гематокрит не должен снижаться ниже критических значений, приведенных в разделе ПРИМЕНЕНИЕ.

Аналогично в таких ситуациях следует контролировать влияние дилюции на факторы коагуляции, особенно у пациентов с существующими нарушениями гемостаза.

Поскольку препарат не замещает потери протеинов плазмы крови, рекомендуется проводить контроль концентрации последних.

Общее руководство по профилактике побочных реакций. Полное информирование врачей и среднего медицинского персонала о типах и тяжести возможных побочных реакций, которые могут развиться после введения коллоидных заместителей объема.

Постоянное наблюдение пациента в течение инфузии, особенно при введении первых 20–30 мл р-ра.

Быстрый доступ ко всему оборудованию и медикаментам для сердечно-легочной реанимации.

Немедленное прекращение инфузии при появлении любых признаков побочной реакции.

Неотложное лечение анафилактических реакций проводится по общепринятым схемам в зависимости от тяжести реакции.

Ни одна процедура не дает возможности предсказать, какие пациенты склонны к развитию анафилактических реакций, как невозможно предсказать также течение и тяжесть таких реакции. Анафилактоидные реакции, вызванные р-рами желатина, могут быть гистаминопосредованными или гистаминнезависимыми. Высвобождение гистамина можно предотвратить с помощью применения комбинации блокаторов H 1 - и H 2 -рецепторов. Профилактическое введение ГКС не признано эффективным.

Побочные реакции могут развиваться как у пациентов в сознании, так и у пациентов под анестезией. До сих пор не сообщалось об анафилактоидных реакциях в острой фазе дефицита объема и шока.

Влияние на результаты лабораторных тестов. Волютенз может влиять на результаты таких клинико-химических тестов, приводя к получению ошибочно высоких значений:

- скорость оседания эритроцитов;

- удельный вес мочи;

- определение неспецифических протеинов, в том числе биуретовым методом.

Неиспользованное содержимое открытой бутылки следует утилизировать.

Применять р-р только если он прозрачный и без осадка, а бутылка не повреждена.

Применять р-р немедленно после присоединения бутылки к системе для введения.

Другое. Если Волютенз вводится пациентам с внеклеточной дегидратацией или ОПН, необходимо ввести многокомпонентный электролитный р-р для поддержания или восстановления нормального водно-электролитного баланса. В случае афибриногенемии коллоидные плазмозаменители можно вводить в ситуациях, угрожающих жизни, пока замещение крови является необходимым. Следует контролировать водно-электролитный баланс. В зависимости от введенного объема необходимо осуществлять контроль за разведением протеинов плазмы крови (факторы свертывания крови, альбумин).

Применение в период беременности и кормления грудью. Контролируемые исследования на животных или с участием беременных не проводили. Из-за возможных анафилактоидных реакций препарат следует применять в период беременности только по экстренным показаниям и только если потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Неизвестно, проникает ли Волютенз в грудное молоко. Достаточного опыта применения в период кормления грудью нет.

Дети. Препарат рекомендуется применять у детей в возрасте от 6 лет. Опыт применения Волютенза у детей ограничен, поэтому препарат следует применять только после тщательной оценки врачом пользы-риска и при постоянном мониторинге.