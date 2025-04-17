Киев
Волютенз® (Volutens)

Волютенз® (Volutens)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
372,20 грн
В городах рядом
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
116.3 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
362,90 грн
Виталюкс
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
122.6 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
375,40 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
353,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.9 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
364,30 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
127.6 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
339,77 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
127.8 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
340,03 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
358,28 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
358,28 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
129.1 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
363,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
129.2 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
404,43
Экономия при брони: -27,32 грн
377,11 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Буча, ул. Героев Майдана, 10
129.3 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
326,91 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
129.7 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
335,03 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
130.1 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
382,40 грн
Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
131.0 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
385,20 грн
Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
131.2 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
367,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 196
132.8 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
291,48 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Конотоп, ул. Успенско-Троицкая, 49-А
135.4 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
398,33 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Яготин, ул. Независимости, 71
140.3 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
394,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Боярка, ул. Соборности, 92
147.8 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
382,50
Экономия при брони: -24,40 грн
358,10 грн
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