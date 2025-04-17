Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
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Аптекарь
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
116.3 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Виталюкс
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
122.6 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.9 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низкие цены №1
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
127.6 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
127.8 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
129.1 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
129.2 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
404,43
Экономия при брони: -27,32 грн
Аптека низких цен
Буча, ул. Героев Майдана, 10
129.3 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
129.7 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
130.1 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
131.0 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Липковского Василия, 25
131.2 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Киев, просп. Лобановского, 196
132.8 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Конотоп, ул. Успенско-Троицкая, 49-А
135.4 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Яготин, ул. Независимости, 71
140.3 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Боярка, ул. Соборности, 92
147.8 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
382,50
Экономия при брони: -24,40 грн