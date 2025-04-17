Винница (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Б
5.9 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Калиновка, ул. Независимости, 18
24.5 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 106
67.6 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Новоднестровск, м-н Молодежный, 6
106.0 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 17/1
110.1 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
D.s.
Закрыто
Открывается в 05:00
Хмельницкий, пер. Проскуровский, 1/1
110.2 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
113.9 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 26
132.7 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
132.9 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
376,60
Экономия при брони: -9,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Привокзальная, 32-В
132.9 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Городок, ул. Гончара Олеся, 3-Б
139.8 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Городок, ул. Шевченко Тараса, 40/1
139.9 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека
Изяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 53
155.9 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Васильков, просп. Киевский Шлях, 87
168.9 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Боярка, ул. Соборности, 92
176.6 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
382,50
Экономия при брони: -15,20 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 07:30
Обухов, ул. Каштановая, 38-Г
183.0 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Обухов, ул. Каштановая, 52-Д
183.1 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Буча, ул. Героев Майдана, 10
191.2 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм