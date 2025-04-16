Николаев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
407,75
Экономия при брони: -27,66 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
377,94
Экономия при брони: -15,76 грн
В городах рядом
Аптека tas
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
107.7 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
107.8 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 72/69
107.9 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
394,68
Экономия при брони: -14,59 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
108.3 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
110.0 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
110.9 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
382,50
Экономия при брони: -15,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 57
111.2 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
385,00
Экономия при брони: -22,82 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
112.1 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
352,19
Экономия при брони: -15,98 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
158.4 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
174.4 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
404,39
Экономия при брони: -24,30 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
174.6 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
407,48
Экономия при брони: -27,39 грн
Аптека копейка
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 11/31
175.4 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
396,44
Экономия при брони: -16,35 грн
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
176.1 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Малая Виска, ул. Центральная, 68-А
192.2 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
208.0 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Новомиргород, перек. Соборности / Гуричева Андрея, 105/40
208.2 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм