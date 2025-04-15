Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
2.3 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
376,60
Экономия при брони: -26,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
407,79
Экономия при брони: -27,70 грн
Ощад аптека
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
373,30
Экономия при брони: -22,90 грн
Мед-сервис
Львов, просп. Красной Калины, 109
6.8 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
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Аптека оптовых цен
Самбор, ул. Госпитальная, 10-В
69.4 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Нововолынск, ул. Винниченко, 6
98.8 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
267,82
Экономия при брони: -0,02 грн
Подорожник
Монастыриска, ул. Шевченко Тараса, 62-А
117.7 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Тернополь, ул. Торговица, 7
118.2 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Луцк, просп. Соборности, 11-В
140.5 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Ровно, ул. Соборная, 135
180.4 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Ровно, ул. Соборная, 192-Д
180.6 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Ровно, ул. Сагайдачного Гетмана, 4
180.7 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
384,17
Экономия при брони: -21,99 грн
D.s.
Ужгород, ул. Коршинского Ивана, 20
183.7 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Ужгород, ул. Капушанская, 20
184.7 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
405,53
Экономия при брони: -25,44 грн
Аптека копейка
Ужгород, ул. Капушанская, 19
184.7 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
379,51
Экономия при брони: -17,33 грн
Мед-сервис
Ужгород, ул. Капушанская, 21
184.7 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Ужгород, ул. Минайская, 18-Г
185.8 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Городок, ул. Шевченко Тараса, 40/1
198.6 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Городок, ул. Гончара Олеся, 3-Б
198.7 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм