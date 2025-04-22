Киев (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
395,52
Экономия при брони: -18,41 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
3.6 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низкие цены №1
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
4.3 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
4.4 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Киев, просп. Лобановского, 196
4.9 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Виталюкс
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
6.8 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Киев, просп. Оболонский, 22-В
6.9 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Киев, просп. Оболонский, 22-В
6.9 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
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Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Буча, ул. Героев Майдана, 10
24.5 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
32.6 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Обухов, ул. Каштановая, 52-Д
36.3 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Ощад аптека
Обухов, ул. Каштановая, 38-Г
36.3 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
78.1 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
376,60
Экономия при брони: -27,70 грн
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Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 26
78.2 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм