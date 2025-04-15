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Волютенз
®
(Volutens)
Волютенз
®
(Volutens)
Запорожье
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 24 мин
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
67.5 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
401,60
Экономия при брони:
-21,51 грн
380,09
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
67.6 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
368,10
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
68.6 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
404,19
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
68.7 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
398,54
Экономия при брони:
-18,45 грн
380,09
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
76.1 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
402,78
Экономия при брони:
-22,69 грн
380,09
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
129.7 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
385,20
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 54 мин
Александрия, ул. Почтовая, 53
177.0 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
310,41
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Гожулянская, 26
200.9 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
398,39
Экономия при брони:
-18,30 грн
380,09
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
227.4 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
373,92
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 54 мин
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 11/31
229.8 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
400,15
Экономия при брони:
-20,06 грн
380,09
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
230.1 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
408,28
Экономия при брони:
-28,19 грн
380,09
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
230.6 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
399,04
Экономия при брони:
-18,95 грн
380,09
грн
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Первая аптека
Открыто
Закроется через 54 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
250.2 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
374,63
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
251.8 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
374,50
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
252.5 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
379,79
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 54 мин
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
252.9 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
396,63
Экономия при брони:
-16,54 грн
380,09
грн
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Фармакопейка
Открыто
Закроется через 54 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
258.9 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
388,61
Экономия при брони:
-26,43 грн
362,18
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
259.0 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
351,32
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
259.3 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
306,05
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 54 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
262.6 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
405,99
Экономия при брони:
-25,90 грн
380,09
грн
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