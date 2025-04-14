Днепр (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Днепр
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 42 мин
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
6.8 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
405,15
Экономия при брони: -25,06 грн
Мед-сервис
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
7.5 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
7.8 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
396,71
Экономия при брони: -16,62 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, пер. Вольный, 2-А
8.6 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
396,36
Экономия при брони: -16,27 грн
В городах рядом
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 42 мин
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
125.7 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Полтава, ул. Гожулянская, 26
131.5 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
405,61
Экономия при брони: -25,52 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Александрия, ул. Почтовая, 53
137.4 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
193.6 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
195.2 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 42 мин
Харьков, просп. Науки, 9
195.6 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-Б
196.1 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
398,85
Экономия при брони: -18,76 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
197.8 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
394,34
Экономия при брони: -14,25 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
198.9 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 11/31
201.5 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
405,91
Экономия при брони: -25,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
202.1 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
394,61
Экономия при брони: -14,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
202.6 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
401,14
Экономия при брони: -21,05 грн
Ваша аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Слобода, ул. Пирогова, 3
228.9 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
382,50
Экономия при брони: -9,10 грн
Авиценна
Закрыто
Открывается в 08:00
Слобода, ул. Пирогова, 3
228.9 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 335
235.7 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
331,13
Экономия при брони: -18,80 грн