Харьков (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Харьков
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 2 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
8.0 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
405,72
Экономия при брони: -25,63 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Гожулянская, 26
133.5 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
404,35
Экономия при брони: -24,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Марко Вовчок, 15
141.5 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
376,96
Экономия при брони: -14,78 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харитоненко Ивана, 6/1
144.7 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
385,66
Экономия при брони: -23,48 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Троицкая, 48
144.8 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. Засумская, 1
145.0 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Вольный, 2-А
185.4 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
396,52
Экономия при брони: -16,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-Б
189.7 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
403,16
Экономия при брони: -23,07 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
190.6 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
398,85
Экономия при брони: -18,76 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
190.7 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
191.1 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
404,08
Экономия при брони: -23,99 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
191.1 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Конотоп, ул. Успенско-Троицкая, 49-А
256.1 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Александрия, ул. Почтовая, 53
269.5 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Ваша аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Слобода, ул. Пирогова, 3
302.0 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
382,50
Экономия при брони: -9,10 грн
Авиценна
Закрыто
Открывается в 08:00
Слобода, ул. Пирогова, 3
302.0 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
304.6 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм