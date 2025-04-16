Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Кривой Рог
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
7.5 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Александрия, ул. Почтовая, 53
87.7 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
106.6 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
108.4 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
408,28
Экономия при брони: -28,19 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 11/31
108.4 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
400,15
Экономия при брони: -20,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
108.9 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
399,04
Экономия при брони: -18,95 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
138.1 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
138.3 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
398,54
Экономия при брони: -18,45 грн
Мед-сервис
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
138.5 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
138.8 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
401,60
Экономия при брони: -21,51 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Вольный, 2-А
139.3 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
402,78
Экономия при брони: -22,69 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
148.4 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
388,61
Экономия при брони: -26,43 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
148.4 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
149.0 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
151.8 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
405,99
Экономия при брони: -25,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Малая Виска, ул. Центральная, 68-А
153.6 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
161.7 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Новомиргород, перек. Соборности / Гуричева Андрея, 105/40
161.8 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Авиценна
Закрыто
Открывается в 08:00
Слобода, ул. Пирогова, 3
187.0 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Ваша аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Слобода, ул. Пирогова, 3
187.0 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
382,50
Экономия при брони: -9,10 грн