Одесса (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека tas
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 72/69
4.0 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
396,90
Экономия при брони: -16,81 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 57
5.0 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
387,26
Экономия при брони: -25,08 грн
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
382,50
Экономия при брони: -15,20 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
6.6 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
349,32
Экономия при брони: -13,11 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
108.8 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
401,71
Экономия при брони: -21,62 грн
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
112.0 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
112.4 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
112.4 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
377,47
Экономия при брони: -15,29 грн
Бажаемо здоровья
Малая Виска, ул. Центральная, 68-А
250.6 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
251.3 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
393,73
Экономия при брони: -13,64 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
251.3 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
402,48
Экономия при брони: -22,39 грн
Аптека копейка
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 11/31
252.4 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
408,70
Экономия при брони: -28,61 грн
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
254.0 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
264.8 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
266.4 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Новомиргород, перек. Соборности / Гуричева Андрея, 105/40
266.6 км
Волютенз® раствор для инфузий бутылка 500 мл №1
Юрия-Фарм