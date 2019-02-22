препарат предназначен только для офтальмологического применения.

Побочные эффекты, возникающие при закапывании препарата, исчезают через 5–15 с и не являются показанием к его отмене.

Для предупреждения возможной системной резорбции после применения препарата следует удерживать пальцами слезные каналы в течение 2–3 мин.

При применении препарата не следует прикасаться к наконечнику капельницы, чтобы предотвратить загрязнение препарата.

При длительном местном применении кортикостероидов возможно развитие глазной гипертензии и/или глаукомы с последующим повреждением зрительного нерва, ухудшением остроты зрения и нарушением полей зрения, а также образование задней субкапсулярной катаракты. Во время длительного применения препарата следует регулярно контролировать внутриглазное давление.

Кортикостероиды, применяемые местно в глаза, могут замедлять заживление ран роговицы, а при наличии заболеваний, для которых характерно истончение роговицы или склеры, — приводить к перфорации. Во время применения препарата следует проверять состояние роговицы (проводить флуоресцеиновые пробы).

ГКС могут уменьшать резистентность к бактериальной, вирусной или грибковой инфекции, мешать выявлению таких инфекций и маскировать их клинические признаки, препятствуя определению неэффективности антибиотиков.

При стойком образовании язв роговицы следует учитывать возможность развития грибковой инфекции у пациентов, которым осуществлялось или осуществляется лечение кортикостероидами. В случае возникновения грибковой инфекции лечение следует прекратить.

Препарат следует применять с осторожностью и только в сочетании с антивирусной терапией при лечении стромального кератита или увеита, вызванного Herpes simplex. Следует периодически осуществлять биомикроскопию с применением щелевой лампы.

Не рекомендуется носить контактные линзы во время лечения воспалений глаза. В случае необходимости перед применением препарата мягкие контактные линзы следует снять и вставить их снова не ранее чем через 15 мин с момента закапывания препарата.

Препарат содержит бензалкония хлорид, который может вызывать раздражение глаз и, как известно, обесцвечивать мягкие контактные линзы. Следует избегать контакта с мягкими контактными линзами.

Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат не рекомендуется применять в период беременности.

Поскольку неизвестно, проникает ли препарат в грудное молоко, при необходимости его применения следует прекратить кормление грудью.

Дети. Безопасность и эффективность применения препарата у детей не установлены.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами либо другими механизмами. Как и в случае применения других глазных капель, возможно временное помутнение зрения или другие нарушения зрения. Если нечеткость зрения возникает во время закапывания, пациенту необходимо подождать, пока зрение восстановится, прежде чем управлять транспортными средствами или другими механизмами.