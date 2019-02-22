Дексаметазон-Дарница капли глазные (Dexamethasone-Darnitsa eye drops) (211484) - инструкция по применению ATC-классификация
Дексаметазон-Дарница капли глазные инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Препарат относится к синтетическим фторированным ГКС. Обладает выраженным противовоспалительным действием со сниженными минералокортикоидными эффектами по сравнению с некоторыми другими стероидами и является одним из наиболее сильнодействующих противовоспалительных средств. Механизм действия препарата аналогичен фармакологическому действию других фторированных ГКС и отличается лишь большей выраженностью и продолжительностью эффекта. Оказывает противовоспалительное действие путем подавления сосудистых адгезивных молекул эндотелиальных клеток, ЦОГ-1 или -2, и выделения цитокинов. В результате этого уменьшается формирование медиаторов воспаления и угнетается адгезия лейкоцитов к сосудистому эндотелию, предотвращая таким образом их проникновение в воспаленные ткани глаза.
Фармакокинетика. После закапывания в конъюнктивальный мешок Cmax дексаметазона во внутриглазной жидкости достигается через 2 ч и составляет 30 нг/мл. Связывание с белками плазмы крови (альбумином) составляет 77–84%. T½ составляет 3–4 ч. Клиренс колеблется от 0,111 до 0,225 л/ч/кг и объем распределения — от 0,576 до 1,15 л/кг. Метаболизируется в печени. Примерно 60% дозы выделяется с мочой в виде 6-β-гидроксидексаметазона. Общее резорбтивное действие дексаметазона несущественное.
Показания Дексаметазон-Дарница капли глазные
лечение чувствительных к стероидам неинфекционных воспалительных и аллергических состояний конъюнктивы, роговицы и переднего сегмента глаза, включая реакции воспаления в послеоперационный период.
Применение Дексаметазон-Дарница капли глазные
флакон защищен контролем вскрытия. При первом применении необходимо провернуть колпачок, отделив его от защитного кольца.
Флакон имеет специальную конфигурацию, благодаря которой при давлении на дно происходит дозированное выделение р-ра по принципу «одно нажатие — одна капля». Жесткость стенок флакона значительно уменьшает возможность струйного выделения препарата — частую причину передозировки глазных капель.
Тяжелое или острое воспаление глаза: в качестве начальной терапии следует закапывать 1–2 капли препарата в конъюнктивальный мешок(-ки) пораженного глаза (глаз) каждые 30–60 мин.
В случае положительного эффекта дозу следует снизить до 1–2 капель в конъюнктивальный мешок(-ки) пораженного глаза (глаз) каждые 2–4 ч.
Далее дозу можно снизить до 1 капли 3–4 раза в сутки, если этой дозы достаточно, чтобы контролировать воспаление.
Если желаемый результат не достигается в течение 3–4 дней, можно назначить дополнительную системную или субконъюнктивальную терапию.
Хроническое воспаление глаза: следует закапывать 1–2 капли препарата в конъюнктивальный мешок(-ки) пораженного глаза (глаз) каждые 3–6 ч или чаще, если это необходимо.
Незначительное воспаление, аллергия: следует закапывать 1–2 капли препарата в конъюнктивальный мешок(-ки) пораженного глаза (глаз) каждые 3–4 ч до достижения желаемого эффекта.
Рекомендуется постоянно контролировать внутриглазное давление.
После инстилляции рекомендуется осторожное закрытие век или носослезная окклюзия. Это снижает системную абсорбцию лекарств, введенных в глаз, что уменьшает вероятность возникновения системных побочных эффектов.
Если одновременно применяется несколько лекарственных средств для местного применения в глаза, интервал между их применением должен составлять не менее 15 мин. Глазные мази следует применять последними.
Пациенты пожилого возраста. Отсутствует необходимость в коррекции дозы.
Пациенты с нарушением функции печени и почек. Из-за низкой системной абсорбции дексаметазона после местного применения этого препарата отсутствует необходимость в коррекции дозы.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу или другим компонентам препарата. Острые нелеченные бактериальные инфекции глаза. Грибковые инфекции глаза. Микобактериальные инфекции глаза. Вирусные инфекции роговицы и конъюнктивы (острый поверхностный кератит, вызванный Herpes simplex, коровья и ветряная оспа, кроме кератита, вызванного Herpes zoster).
Побочные эффекты
со стороны органа зрения: кератит, конъюнктивит, кератоконъюнктивит Сикка, птоз век, окраска роговицы, фотофобия, затуманивание зрения, мидриаз, боль в глазу, раздражение глаза, ощущение инородного тела в глазу, необычные ощущения в глазу, образование чешуек по краям век;
сразу после закапывания возможны: кратковременное ощущение жжения, покалывания, дискомфорта в глазу, зуд, гиперемия глаза и повышенное слезотечение;
при длительном применении — повышение внутриглазного давления с последующим повреждением зрительного нерва, снижение остроты зрения, нарушение полей зрения, формирование задней субкапсулярной катаракты, глаукома, эрозия роговицы, при наличии заболеваний, приводящих к истончению роговицы или склеры, — повышение риска их перфорации (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Со стороны нервной системы: дисгевзия (расстройство восприятия вкуса), головная боль, головокружение.
Со стороны иммунной системы, кожи и подкожной клетчатки: реакции повышенной чувствительности; у пациентов с повышенной чувствительностью к бензалкония хлориду могут развиваться аллергический блефарит или конъюнктивит.
ГКС могут уменьшать резистентность к инфекциям.
Особые указания
препарат предназначен только для офтальмологического применения.
Побочные эффекты, возникающие при закапывании препарата, исчезают через 5–15 с и не являются показанием к его отмене.
Для предупреждения возможной системной резорбции после применения препарата следует удерживать пальцами слезные каналы в течение 2–3 мин.
При применении препарата не следует прикасаться к наконечнику капельницы, чтобы предотвратить загрязнение препарата.
При длительном местном применении кортикостероидов возможно развитие глазной гипертензии и/или глаукомы с последующим повреждением зрительного нерва, ухудшением остроты зрения и нарушением полей зрения, а также образование задней субкапсулярной катаракты. Во время длительного применения препарата следует регулярно контролировать внутриглазное давление.
Кортикостероиды, применяемые местно в глаза, могут замедлять заживление ран роговицы, а при наличии заболеваний, для которых характерно истончение роговицы или склеры, — приводить к перфорации. Во время применения препарата следует проверять состояние роговицы (проводить флуоресцеиновые пробы).
ГКС могут уменьшать резистентность к бактериальной, вирусной или грибковой инфекции, мешать выявлению таких инфекций и маскировать их клинические признаки, препятствуя определению неэффективности антибиотиков.
При стойком образовании язв роговицы следует учитывать возможность развития грибковой инфекции у пациентов, которым осуществлялось или осуществляется лечение кортикостероидами. В случае возникновения грибковой инфекции лечение следует прекратить.
Препарат следует применять с осторожностью и только в сочетании с антивирусной терапией при лечении стромального кератита или увеита, вызванного Herpes simplex. Следует периодически осуществлять биомикроскопию с применением щелевой лампы.
Не рекомендуется носить контактные линзы во время лечения воспалений глаза. В случае необходимости перед применением препарата мягкие контактные линзы следует снять и вставить их снова не ранее чем через 15 мин с момента закапывания препарата.
Препарат содержит бензалкония хлорид, который может вызывать раздражение глаз и, как известно, обесцвечивать мягкие контактные линзы. Следует избегать контакта с мягкими контактными линзами.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат не рекомендуется применять в период беременности.
Поскольку неизвестно, проникает ли препарат в грудное молоко, при необходимости его применения следует прекратить кормление грудью.
Дети. Безопасность и эффективность применения препарата у детей не установлены.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами либо другими механизмами. Как и в случае применения других глазных капель, возможно временное помутнение зрения или другие нарушения зрения. Если нечеткость зрения возникает во время закапывания, пациенту необходимо подождать, пока зрение восстановится, прежде чем управлять транспортными средствами или другими механизмами.
Взаимодействия
при одновременном применении нескольких лекарственных средств для местного применения в глаза интервал между их применением должен составлять не менее 15 мин. Глазные мази следует применять в последнюю очередь.
При одновременном применении с атропином, другими антихолинергическими средствами и мидриатиками возможно повышение внутриглазного давления.
Информация о взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствует.
Передозировка
специальная конфигурация флакона делает маловероятной случайную передозировку препарата. Информация о случаях передозировки отсутствует.
В случае передозировки при местном применении вымыть излишек препарата из глаза (глаз) теплой водой.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 15 °С. Не замораживать.