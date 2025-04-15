Дексаметазон-Дарница капли глазные (Dexamethasone-Darnitsa eye drops)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 138 аптеках в Запорожье
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 56 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
73,33
Экономия при брони: -3,51 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
71,70
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
68,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
70,00
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
71,60
Экономия при брони: -3,10 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
73,65
Экономия при брони: -6,46 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
72,54
Экономия при брони: -9,19 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
72,60
Экономия при брони: -7,26 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
74,86
Экономия при брони: -5,05 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
68,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 56 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
72,49
Экономия при брони: -2,62 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 56 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 56 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
3.1 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
72,78
Экономия при брони: -8,58 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
3.3 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Крепостная, 51
3.4 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница