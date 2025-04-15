Дексаметазон-Дарница капли глазные (Dexamethasone-Darnitsa eye drops)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 152 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
71,70
Экономия при брони: -5,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
74,30
Экономия при брони: -8,52 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
70,00
Экономия при брони: -2,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
71,60
Экономия при брони: -4,10 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
74,10
Экономия при брони: -9,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
75,21
Экономия при брони: -15,29 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
70,00
Экономия при брони: -2,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
71,60
Экономия при брони: -4,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
71,60
Экономия при брони: -4,10 грн
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
71,60
Экономия при брони: -4,10 грн