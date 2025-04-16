Дексаметазон-Дарница капли глазные (Dexamethasone-Darnitsa eye drops)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 101 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
72,35
Экономия при брони: -9,28 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
71,60
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
73,84
Экономия при брони: -3,85 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
71,70
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
73,89
Экономия при брони: -3,95 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
74,72
Экономия при брони: -4,78 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
71,70
Экономия при брони: -3,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
71,70
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
74,44
Экономия при брони: -10,13 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
74,96
Экономия при брони: -10,42 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
72,68
Экономия при брони: -8,14 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
71,60
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница