Киев
Дексаметазон-Дарница капли глазные (Dexamethasone-Darnitsa eye drops)

Дексаметазон-Дарница капли глазные (Dexamethasone-Darnitsa eye drops)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 101 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
72,35
Экономия при брони: -9,28 грн
63,07 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
63,24 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
71,60
Экономия при брони: -2,90 грн
68,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
73,84
Экономия при брони: -3,85 грн
69,99 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
62,07 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
68,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
63,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
71,70
Экономия при брони: -3,00 грн
68,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
73,89
Экономия при брони: -3,95 грн
69,94 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
74,72
Экономия при брони: -4,78 грн
69,94 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
67,40 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
71,70
Экономия при брони: -3,00 грн
68,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
71,70
Экономия при брони: -3,00 грн
68,70 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
74,44
Экономия при брони: -10,13 грн
64,31 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
63,26 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
70,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
74,96
Экономия при брони: -10,42 грн
64,54 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
72,68
Экономия при брони: -8,14 грн
64,54 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
71,60
Экономия при брони: -2,90 грн
68,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
69,70 грн
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