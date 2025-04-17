Дексаметазон-Дарница капли глазные (Dexamethasone-Darnitsa eye drops)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
73,30
Экономия при брони: -9,12 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
71,60
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
74,50
Экономия при брони: -10,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
71,60
Экономия при брони: -2,10 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
71,60
Экономия при брони: -2,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
71,60
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
74,00
Экономия при брони: -9,82 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
74,61
Экономия при брони: -10,43 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
71,70
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
71,60
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
74,69
Экономия при брони: -10,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
72,44
Экономия при брони: -7,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
70,70
Экономия при брони: -1,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
71,60
Экономия при брони: -2,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
70,00
Экономия при брони: -0,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
71,60
Экономия при брони: -2,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
71,70
Экономия при брони: -2,20 грн