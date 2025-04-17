Дексаметазон-Дарница капли глазные (Dexamethasone-Darnitsa eye drops)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках в Чернигов
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
70,00
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
74,61
Экономия при брони: -11,19 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
73,95
Экономия при брони: -6,84 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
71,00
Экономия при брони: -3,70 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
72,67
Экономия при брони: -9,25 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
70,00
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
74,50
Экономия при брони: -11,04 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
71,60
Экономия при брони: -4,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
70,00
Экономия при брони: -2,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
71,60
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
73,22
Экономия при брони: -6,07 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
72,56
Экономия при брони: -2,72 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
72,12
Экономия при брони: -11,88 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
70,00
Экономия при брони: -2,70 грн