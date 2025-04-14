Дексаметазон-Дарница капли глазные (Dexamethasone-Darnitsa eye drops)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 187 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
72,89
Экономия при брони: -3,03 грн
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 26 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
65,06
Экономия при брони: -2,37 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
73,77
Экономия при брони: -8,17 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
71,70
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
71,42
Экономия при брони: -5,71 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
72,16
Экономия при брони: -2,29 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
73,67
Экономия при брони: -10,23 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
71,70
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
76,79
Экономия при брони: -6,87 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
73,39
Экономия при брони: -3,74 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
73,62
Экономия при брони: -14,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
72,84
Экономия при брони: -7,39 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
71,60
Экономия при брони: -3,00 грн