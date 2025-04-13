Дексаметазон-Дарница капли глазные (Dexamethasone-Darnitsa eye drops)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 339 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
72,32
Экономия при брони: -7,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
74,52
Экономия при брони: -4,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
71,60
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
71,60
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
70,00
Экономия при брони: -0,20 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 3 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
74,35
Экономия при брони: -4,89 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница