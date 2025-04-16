Дексаметазон-Дарница капли глазные (Dexamethasone-Darnitsa eye drops)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 144 аптеках в Кривой Рог
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Святогеоргиевская, 23
0.3 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
71,70
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
73,92
Экономия при брони: -8,52 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
69,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 42-А
0.6 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
74,60
Экономия при брони: -4,77 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
75,01
Экономия при брони: -9,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
73,77
Экономия при брони: -9,32 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
70,00
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
74,15
Экономия при брони: -9,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
72,90
Экономия при брони: -6,65 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 26
1.1 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
73,79
Экономия при брони: -7,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
72,99
Экономия при брони: -6,74 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Дексаметазон-Дарница капли глазные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
71,60
Экономия при брони: -4,50 грн