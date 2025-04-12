дезлоратадин — селективный блокатор периферических гистаминовых Н 1 -рецепторов, не вызывает седативного эффекта. Дезлоратадин является первичным активным метаболитом лоратадина. После перорального приема дезлоратадин селективно блокирует периферические Н 1 -гистаминовые рецепторы и не проникает через ГЭБ.

Кроме антигистаминной активности, дезлоратадин оказывает противоаллергическое и противовоспалительное действие. Установлено, что дезлоратадин подавляет каскад различных реакций, лежащих в основе развития аллергического воспаления, а именно:

выделение провоспалительных цитокинов, включая интерлейкин (ИЛ)-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-13;

выделение провоспалительных хемокинов, таких как RANTES;

продукцию супероксидного аниона активированными полиморфноядерными нейтрофилами;

адгезию и хемотаксис эозинофилов;

экспрессию молекул адгезии, таких как Р-селектин;

IgE-зависимое выделение гистамина, простагландина D2 и лейкотриена С4;

острый аллергический бронхоспазм в исследованиях на животных.

Дезлоратадин не проникает через ГЭБ, не влияет на психомоторную функцию при приеме дозы до 7,5 мг.

Дезлоратадин определяется в плазме крови в течение 30 мин после приема. C max дезлоратадина в плазме крови достигается в среднем через 3 ч, T ½ составляет в среднем 27 ч. Степень кумуляции дезлоратадина соответствует его T ½ (примерно 27 ч) и кратности применения (1 раз в сутки). Биодоступность дезлоратадина пропорциональна дозе в диапазоне от 5 до 20 мг. Дезлоратадин умеренно (83–87%) связывается с белками плазмы крови. При применении дезлоратадина в дозе от 5 до 20 мг 1 раз в сутки в течение 14 дней признаков клинически значимой кумуляции препарата не выявлено.

Еда (жирный высококалорийный завтрак) или грейпфрутовый сок не влияет на распределение дезлоратадина.