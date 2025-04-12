Эридез-Дарница (Eridez-Darnitsa)
Эридез-Дарница инструкция по применению
Состав
Дезлоратадин - 5 мг
Фармакологические свойства
дезлоратадин — селективный блокатор периферических гистаминовых Н1-рецепторов, не вызывает седативного эффекта. Дезлоратадин является первичным активным метаболитом лоратадина. После перорального приема дезлоратадин селективно блокирует периферические Н1-гистаминовые рецепторы и не проникает через ГЭБ.
Кроме антигистаминной активности, дезлоратадин оказывает противоаллергическое и противовоспалительное действие. Установлено, что дезлоратадин подавляет каскад различных реакций, лежащих в основе развития аллергического воспаления, а именно:
выделение провоспалительных цитокинов, включая интерлейкин (ИЛ)-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-13;
выделение провоспалительных хемокинов, таких как RANTES;
продукцию супероксидного аниона активированными полиморфноядерными нейтрофилами;
адгезию и хемотаксис эозинофилов;
экспрессию молекул адгезии, таких как Р-селектин;
IgE-зависимое выделение гистамина, простагландина D2 и лейкотриена С4;
острый аллергический бронхоспазм в исследованиях на животных.
Дезлоратадин не проникает через ГЭБ, не влияет на психомоторную функцию при приеме дозы до 7,5 мг.
Дезлоратадин определяется в плазме крови в течение 30 мин после приема. Cmax дезлоратадина в плазме крови достигается в среднем через 3 ч, T½ составляет в среднем 27 ч. Степень кумуляции дезлоратадина соответствует его T½ (примерно 27 ч) и кратности применения (1 раз в сутки). Биодоступность дезлоратадина пропорциональна дозе в диапазоне от 5 до 20 мг. Дезлоратадин умеренно (83–87%) связывается с белками плазмы крови. При применении дезлоратадина в дозе от 5 до 20 мг 1 раз в сутки в течение 14 дней признаков клинически значимой кумуляции препарата не выявлено.
Еда (жирный высококалорийный завтрак) или грейпфрутовый сок не влияет на распределение дезлоратадина.
Показания Эридез-Дарница
устранение симптомов, связанных с:
аллергическим ринитом (чихание, выделения из носа, зуд, отек и заложенность носа, а также зуд и покраснение глаз, слезотечение, зуд неба и кашель);
крапивницей (зуд, высыпания).
Применение Эридез-Дарница
Эридез-Дарница предназначен для перорального приема. Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет применяют по 1 таблетке (5 мг) 1 раз в сутки независимо от приема пищи. Таблетку глотают целиком, запивая водой. Эридез-Дарница желательно принимать регулярно, в одно и то же время суток.
Длительность лечения определяется тяжестью и течением заболевания.
Терапию интермиттирующего аллергического ринита (наличие симптомов менее 4 дней в неделю или менее 4 нед) необходимо проводить с учетом данных анамнеза: прекратить после исчезновения симптомов и возобновить после повторного их возникновения.
При персистирующем аллергическом рините (наличие симптомов более 4 дней в неделю или более 4 нед) необходимо продолжать лечение в течение всего периода контакта с аллергеном.
Противопоказания
повышенная чувствительность к активному веществу или любому компоненту препарата.
Побочные эффекты
в ходе клинических исследований по показаниям, включая аллергический ринит и хроническую идиопатическую крапивницу, о нежелательных эффектах у пациентов, принимавших дозу 5 мг, сообщалось на 3% чаще, чем у пациентов, получавших плацебо. Чаще всего, по сравнению с плацебо, сообщалось о таких побочных эффектах, как утомляемость, сухость во рту и головная боль.
Другие побочные эффекты, о которых редко сообщалось в постмаркетинговый период, приведены в таблице.
|Классы систем органов
|Побочные реакции
|Психические нарушения
|Галлюцинации
|Нарушения со стороны нервной системы
|Головокружение, сонливость, бессонница, психомоторная гиперактивность, судороги
|Нарушения со стороны сердца
|Тахикардия, выраженное сердцебиение
|Нарушения со стороны ЖКТ
|Боль в животе, тошнота, рвота, диспепсия, диарея
|Нарушения со стороны гепатобилиарной системы
|Повышение уровня ферментов печени, билирубина, гепатит
|Нарушения со стороны скелетно-мышечной системы и соединительной ткани
|Миалгия
|Общие нарушения
|Реакции гиперчувствительности (такие как анафилаксия, отек Квинке, одышка, зуд, высыпания и крапивница)
В случае появления любых нежелательных явлений необходимо посоветоваться с врачом.
Особые указания
с осторожностью назначают пациентам с почечной и печеночной недостаточностью. Дезлоратадин не усиливает такие эффекты алкоголя, как нарушение психомоторной функции и сонливость. Результаты психомоторных тестов существенно не отличались у пациентов, получавших дезлоратадин и плацебо отдельно или с алкоголем.
Применение в период беременности и кормления грудью. Безопасность применения Эридеза-Дарница у беременных не установлена, поэтому препарат не рекомендуется назначать в период беременности. Дезлоратадин проникает в грудное молоко, поэтому препарат не следует назначать женщинам в период кормления грудью.
Дети. Эффективность и безопасность дезлоратадина в форме таблеток для детей в возрасте до 12 лет не исследовались.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Влияния дезлоратадина на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами не отмечалось. Однако пациентов следует предупредить, что в крайне редких случаях люди отмечают сонливость, что может повлиять на их способность управлять транспортными средствами и сложной техникой.
Взаимодействия
при применении любых других лекарственных средств обязательно сообщить об этом врачу.
Клинически значимых изменений в плазменной концентрации дезлоратадина при многократном сочетанном применении с кетоконазолом, эритромицином, азитромицином, флуоксетином, циметидином не выявлено. В связи с тем, что фермент, отвечающий за метаболизм дезлоратадина, не установлен, взаимодействия с другими лекарственными средствами полностью исключить нельзя.
Передозировка
при случайном приеме препарата Эридез-Дарница в высоких дозах возможно усиление выраженности побочных эффектов — повышенная утомляемость, сухость во рту, головная боль, тахикардия.
Лечение. Промывание желудка, прием активированного угля, симптоматическая терапия. Дезлоратадин не удаляется при гемодиализе; эффективность перитонеального диализа не установлена.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.