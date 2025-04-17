Эридез-Дарница (Eridez-Darnitsa)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
104,90
Экономия при брони: -10,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
108,10
Экономия при брони: -13,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
108,10
Экономия при брони: -13,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
108,60
Экономия при брони: -14,40 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
95,51
Экономия при брони: -18,01 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
95,88
Экономия при брони: -18,31 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
94,72
Экономия при брони: -17,22 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
95,37
Экономия при брони: -3,57 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
108,50
Экономия при брони: -14,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
108,60
Экономия при брони: -14,40 грн