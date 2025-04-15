Эридез-Дарница (Eridez-Darnitsa)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
98,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 56 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
101,88
Экономия при брони: -4,63 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 56 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
108,50
Экономия при брони: -14,40 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
96,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
92,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
108,50
Экономия при брони: -14,40 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
108,10
Экономия при брони: -14,00 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
101,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
97,21
Экономия при брони: -19,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
97,45
Экономия при брони: -4,91 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 56 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
99,41
Экономия при брони: -21,70 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 56 мин
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
92,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 56 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
3.1 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
95,65
Экономия при брони: -17,83 грн
Аптеки 24 часа
Открыто
Закроется через 56 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
98,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
3.3 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Крепостная, 51
3.4 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница