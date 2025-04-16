Эридез-Дарница (Eridez-Darnitsa)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
108,50
Экономия при брони: -14,60 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
108,60
Экономия при брони: -14,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 58 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
97,57
Экономия при брони: -17,36 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
98,67
Экономия при брони: -18,46 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
108,50
Экономия при брони: -14,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
108,50
Экономия при брони: -14,60 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
97,83
Экономия при брони: -16,91 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека24
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
105,63
Экономия при брони: -5,56 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
101,44
Экономия при брони: -20,53 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
108,50
Экономия при брони: -14,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Эридез-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 5 мг контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
101,58
Экономия при брони: -4,68 грн